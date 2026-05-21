Neue Leitung für Sky Österreich ab Juni

Mit dem bevorstehenden Eigentümerwechsel bei Sky Deutschland kommt es auch bei der österreichischen Niederlassung des Pay-TV- und Streaminganbieters zu personellen Veränderungen. Ab 1. Juni übernimmt Caterina Preti die Geschäftsführung von Sky Österreich. Die RTL Group hatte zuvor die Übernahme von Sky Deutschland angekündigt.

Neue Führung für Sky Österreich

Die 38-jährige Medienmanagerin soll künftig die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens in Österreich verantworten. Darüber hinaus soll sie die Zusammenarbeit zwischen RTL und Sky auf dem heimischen Markt ausbauen. Das teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Preti ist seit 2021 für Sky Deutschland tätig. Zuletzt leitete sie den Streamingdienst WOW. In ihrer neuen Funktion berichtet sie an Michael Radelsberger, den früheren Geschäftsführer von Sky Österreich. Radelsberger wechselt gleichzeitig als Chief Consumer Officer zu RTL Deutschland.

Streaming und Zusammenarbeit mit RTL

Radelsberger bezeichnete Österreich als wichtigen Markt für die künftige Zusammenarbeit von RTL und Sky. Preti bringe umfassende Erfahrung sowie strategisches und unternehmerisches Know-how mit. Auch Preti selbst betonte die Bedeutung der künftigen Kooperation. Sky verfüge in Österreich über starke Inhalte, Innovationskraft und eine klare Marktposition. Die Zusammenarbeit mit RTL biete zusätzliches Potenzial, um neue Zielgruppen anzusprechen und Partnerschaften auszubauen. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit werde auf dem Ausbau des Streaminggeschäfts liegen. Zudem soll der Streamingdienst WOW im Herbst 2026 auch in Österreich starten. Parallel dazu will das Unternehmen das bestehende Sport- und Entertainment-Angebot weiterentwickeln.

(APA/red)