Kernmayer leitet ab August das ORF-Büro in Paris

Der ORF-Auslandsjournalist Mag. Ernst Kernmayer übernimmt mit 1. August 2026 die Leitung des ORF-Büros in Paris. Die Bestellung erfolgte nach Durchführung eines entsprechenden Ausschreibungsverfahrens durch ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher. Kernmayer folgt Cornelia Primosch nach, die ebenfalls mit 1. August 2026 die Leitung des ORF-Büros in Belgrad übernimmt.

Internationale Erfahrung

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher bezeichnete Kernmayer als erfahrenen Journalisten mit umfassender internationaler Expertise. Besonders seine Arbeit als Korrespondent in Washington und Brüssel sowie seine Tätigkeit in der ORF-Auslandsredaktion hätten dazu beigetragen, das Publikum mit verlässlicher Information zu versorgen. „Mit Ernst Kernmayer übernimmt ein überaus erfahrener Top-Journalist die Leitung des für die Welt- und EU-Politik so wichtigen ORF-Büros in Paris“, erklärte Thurnher. Sie wünschte ihm für die neue Aufgabe viel Erfolg.

Fokus auf Frankreichs politische Zukunft

Kernmayer sieht seiner neuen Aufgabe mit Blick auf die politische Entwicklung Frankreichs mit großem Interesse entgegen. Besonders die bevorstehende Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2027 werde eine zentrale Rolle spielen. Die Wahlentscheidung in Frankreich habe nicht nur Bedeutung für das Land selbst, sondern auch für die Europäische Union. Kernmayer verwies darauf, dass Frankreich als eines der wichtigsten EU-Mitgliedsländer die politische Ausrichtung Europas wesentlich mitbestimme. Die Aufgabe der Berichterstattung sieht Kernmayer darin, die Beweggründe der französischen Bevölkerung zu erklären und die Auswirkungen politischer Entscheidungen einzuordnen. Die politische, soziale und kulturelle Vielfalt Frankreichs mache die Berichterstattung über das Land zu einer besonders anspruchsvollen journalistischen Aufgabe.

Langjährige Laufbahn im ORF

Ernst Kernmayer wurde am 7. Jänner 1965 geboren und studierte Publizistik und Politikwissenschaft in Wien sowie in Bogotá in Kolumbien. Seit Ende der 1980er Jahre ist er journalistisch tätig. Seine Karriere beim ORF begann Ende 1991. Er arbeitete unter anderem bei Radio Österreich International, im Landesstudio Wien, im Hörfunk-Ausland, bei der „Zeit im Bild“ sowie beim „Report“. Von 2011 bis 2015 war Kernmayer als ORF-Korrespondent in Brüssel tätig, anschließend berichtete er von 2015 bis 2018 aus Washington. Zuletzt arbeitete er in der ORF-Auslandsredaktion. Mit der Leitung des Büros in Paris übernimmt er nun eine zentrale Funktion in der internationalen Berichterstattung des ORF.

(PA/red)