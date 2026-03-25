Neue Führung bei E-Control übernimmt

Mit 25. März hat ein neues Führungsduo die Leitung der österreichischen Energieregulierungsbehörde E-Control übernommen: Alfons Haber und Michael Strebl stehen künftig gemeinsam an der Spitze der Institution. Haber war bereits in den vergangenen fünf Jahren Vorstand, während Strebl neu in das Gremium eintritt und auf Wolfgang Urbantschitsch folgt. Die Funktionsperiode des neuen Vorstands läuft bis März 2031.

Michael Strebl bringt langjährige Erfahrung aus der Energiewirtschaft mit, zuletzt als Geschäftsführer der Wien Energie. Zuvor war er in verschiedenen Funktionen im Strom- und Gassektor tätig und auch in mehreren energiepolitischen Organisationen engagiert. Alfons Haber verfügt neben seiner Tätigkeit bei der E-Control über einen wissenschaftlichen Hintergrund und war unter anderem als Professor für Energie- und Netzthemen tätig.

Auf die neue Führung warten umfangreiche Aufgaben, insbesondere im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetzes. Dazu zählen unter anderem die Weiterentwicklung der Stromnetzentgelte, neue Rahmenbedingungen für die Gasinfrastruktur sowie mehr Transparenz im Energiemarkt.

APA/Red.