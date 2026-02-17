Neubesetzung im Medienverkauf der OÖN

Mit sofortiger Wirkung hat Susanne Thurner die Leitung des Anzeigen- und Medienverkaufs der OÖNachrichten übernommen. Sie tritt die Nachfolge von Bernd Kirisits an, der diesen Bereich zwölf Jahre lang verantwortet hat.

Bedeutung der Position

Geschäftsführer Lorenz Cuturi unterstreicht die strategische Relevanz des Bereichs: „Der Anzeigen- und Medienverkauf ist eine zentrale Säule unseres Hauses. Mit Susanne Thurner übernehmen Erfahrung, Kontinuität und strategisches Denken diese verantwortungsvolle Aufgabe. Gemeinsam wollen wir unsere Marktaktivitäten gezielt weiterentwickeln und unseren Kunden integrierte, zukunftsorientierte Kommunikationslösungen in einem starken regionalen Umfeld bieten.“ Mit der Neubesetzung möchten die OÖNachrichten auf Kontinuität und eine konsequente Weiterentwicklung ihres Medien- und Werbeangebots in Print und Digital setzen.

Aufgaben und Ziele

Thurner ist seit 2005 im Medienhaus Wimmer tätig und war zuletzt als Verkaufsleiterin bei der Greif Werbung beschäftigt. Mit ihrer langjährigen Marktkenntnis und ihrem strategischen Blick übernimmt sie nun die Gesamtverantwortung für den Anzeigen- und Medienverkauf der OÖNachrichten. In ihrer neuen Position soll Thurner die Weiterentwicklung des Verkaufsbereichs vorantreiben, bestehende Kundenbeziehungen stärken und zusätzliche Potenziale in Print- und Digitalangeboten erschließen. „Unsere Aufgabe ist es, Kunden ein Werbeumfeld zu bieten, in dem Reichweite, Glaubwürdigkeit und regionale Relevanz zusammenwirken. Als Leitmedium in Oberösterreich tragen wir Verantwortung – für unsere Leser ebenso wie für unsere Werbepartner“, erklärt Thurner.

(PA/red)