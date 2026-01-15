Mucha feiert 50er – und lässt feiern

Der Mucha Verlag begeht am 27. April 2026 sein 50-jähriges Bestehen. In der aktuellen Ausgabe der Österreich-Zeitung wird das Jubiläum in einer „großen Geschichte“ aufgegriffen, die den Verleger Christian W. Mucha, seine Frau Ekaterina Mucha sowie die geplanten Feierlichkeiten in den Mittelpunkt stellt. Gefeiert wird an prominenter Adresse: im Naturhistorisches Museum Wien.

Bühne, Licht und Rankings

Der Abend ist als umfassende Inszenierung angelegt. Das Museumsgebäude soll innen wie außen Teil einer Licht- und Laserchoreografie werden, entworfen von Philip Wicke (LIVE Lasersystems). Für das kulinarische Setting zeichnet Otto Will Meer verantwortlich. Unterstützt wird das Event unter anderem von Rudi Brenner, einem langjährigen Wegbegleiter des Verlegers.

In den Abend eingebettet sind auch die Präsentationen der Rankings „Kommunikator ’25“ und „Marketingchefs ’25“, mit denen der Verlag seit Jahren Akzente in der Kommunikations- und Marketingszene setzt.

Laudatio mit Augenzwinkern

Wie berichtet, wird sich der Gastgeber selbst kurz halten. Die Laudatio übernimmt ein hoch dekorierter Kulturkritiker, dessen Einstieg bereits vorab kolportiert wird: „Christian Mucha ist ein unmöglicher Mensch.“ Die anschließende Auflösung führt den Satz ins Positive und zeichnet das Bild eines Verlegers, der das Unmögliche möglich gemacht habe.

Ob der Ablauf an diesem Abend tatsächlich genau so stattfinden wird, bleibt an dieser Stelle noch offen.

My Way, vielleicht

Musikalisch begleitet wird der Abend von Andy Lee Lang. Ob Christian Mucha selbst zum Mikrofon greift, bleibt einstweilen auch noch ein Geheimnis. Der genannte Songtitel My Way würde jedenfalls zur Erzählung dieses Abends passen.

