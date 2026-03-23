Minister warnt vor Jobverlusten durch KI

Der deutsche Digitalminister Karsten Wildberger rechnet mit deutlichen Jobverlusten durch den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Gleichzeitig betont er, dass sich diese Entwicklung nicht aufhalten lasse und Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam Lösungen finden müssten.

Neben dem Wegfall von Arbeitsplätzen könnten auch neue Jobs entstehen, die aktiv genutzt werden sollten. Entscheidend sei, dass Deutschland KI-Technologien führend einsetzt, um wirtschaftliches Wachstum zu fördern und die nötigen Mittel für den Umbau des Arbeitsmarktes zu schaffen.

Als mögliche Maßnahme brachte der CDU-Politiker auch ein bedingungsloses Grundeinkommen ins Gespräch. Menschen, die ihre Arbeit verlieren, sollten neue sinnvolle Tätigkeiten finden, da reine Beschäftigungslosigkeit langfristig keine Lösung sei.

APA/Red.