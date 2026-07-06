Milliardendeal: Sky kauft ITV Media & Entertainment

Der Pay-TV- und Streaminganbieter Sky will die Medien- und Unterhaltungssparte des britischen Senders ITVübernehmen. Der Kaufpreis liegt bei 1,6 Milliarden Pfund, umgerechnet rund 1,9 Milliarden Euro. Nach Angaben beider Seiten wurde die Einigung nach monatelangen Verhandlungen erzielt. Mit dem Schritt verfolgt Sky das Ziel, ein starkes britisches Streamingangebot zu schaffen, das als Alternative zu internationalen Plattformen wie Netflix und anderen globalen Anbietern positioniert werden soll.

Streaming und Free-TV bleiben im Fokus

Die Übernahme umfasst den Streamingdienst ITVX sowie die frei empfangbaren Fernsehsender von ITV. Nicht Teil der Vereinbarung ist die Produktionssparte des Unternehmens. Damit konzentriert sich der Deal vor allem auf die Bereiche Ausstrahlung und Streaming, während Teile der Inhalteproduktion weiterhin separat bestehen bleiben.

Redaktionelle Strukturen sollen unabhängig bleiben

Laut den Angaben von Sky sollen die Nachrichtenredaktionen beider Unternehmen weiterhin eigenständig arbeiten. Eine vollständige Zusammenlegung der redaktionellen Einheiten ist demnach nicht vorgesehen. Zudem hat sich Sky verpflichtet, einen fünfjährigen Liefervertrag im Umfang von 2,1 Milliarden Pfund einzugehen. Details zur konkreten Ausgestaltung dieses Vertrags wurden nicht weiter erläutert.

Regulatorische Zustimmung noch erforderlich

Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch Aktionäre sowie zuständige Aufsichtsbehörden. Erst nach diesen Genehmigungen kann die Übernahme vollständig umgesetzt werden. ITV ist der größte kommerzielle Fernsehsender im Vereinigten Königreich und erfüllt als sogenannter Public Service Broadcaster gesetzliche Versorgungsauflagen. Dazu gehört insbesondere, dass die frei empfangbaren Fernsehsender weiterhin zugänglich bleiben. Auch der Streamingdienst ITVX soll demnach weiterhin kostenlos angeboten werden. Mit der geplanten Übernahme will Sky seine Position im zunehmend umkämpften Streamingmarkt stärken. Ziel ist der Aufbau eines führenden britischen Anbieters, der im Wettbewerb mit großen internationalen Plattformen bestehen kann.