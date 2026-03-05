Militärexperte Georg Mader verstorben

Der österreichische Militärexperte und Fachjournalist Georg Mader ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Bekannt war er vor allem für seine fundierten Analysen im Bereich Militär- und Luftfahrt. Wie die Onlineplattform „Militär Aktuell“, für die er mehr als 14 Jahre tätig war, berichtete, kam sein Tod überraschend.

Mader veröffentlichte unter anderem Beiträge für das international renommierte Fachmagazin „Jane’s Defence“ und galt als gefragter Experte für militärische Luftfahrt. Mit seinem umfassenden Fachwissen stand er regelmäßig österreichischen Medien für Einschätzungen und Analysen zur Verfügung.

Bis zuletzt blieb er journalistisch aktiv: Seinen letzten Beitrag für „Militär Aktuell“ übermittelte er der Redaktion am Abend vor seinem Tod kurz vor Mitternacht.

Neben seiner journalistischen Tätigkeit arbeitete Mader viele Jahre beruflich für die Stadt Wien. Sein umfangreiches Wissen über Militärluftfahrt eignete sich der Sohn eines Flugtechnikers weitgehend im Selbststudium an.

APA/Red.