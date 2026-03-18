Microsoft prüft Klage gegen OpenAI-Deal

Der US-Konzern Microsoft erwägt laut einem Bericht der Financial Times rechtliche Schritte gegen seinen Partner OpenAI. Hintergrund ist eine geplante engere Zusammenarbeit von OpenAI mit Amazon Web Services (AWS), die aus Sicht von Microsoft gegen bestehende Vereinbarungen verstoßen könnte.

Insidern zufolge sieht Microsoft in dem Deal einen möglichen Vertragsbruch und will notfalls klagen. Gleichzeitig laufen Gespräche zwischen Microsoft und OpenAI, um eine außergerichtliche Lösung zu finden – insbesondere mit Blick auf die geplante Einführung der neuen Plattform „Frontier“.

Der Mutterkonzern Amazon hatte zuletzt angekündigt, massiv in OpenAI investieren zu wollen und AWS als zentralen Cloudanbieter für neue KI-Anwendungen zu positionieren. Für OpenAI kommt der Konflikt zu einem sensiblen Zeitpunkt, da das Unternehmen Berichten zufolge einen Börsengang vorbereitet.

APA/Red.