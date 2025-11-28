Mich nervt – was keiner braucht (Spoiler)

Ich verweigere hiermit die folgenden Fixpunkte des Handels mit denen das Vieh zur Abzocke-Schlachtbank geführt wird:

mich nervt – was keiner braucht

Am Valentinstag bin ich flower-sauer.

Der Muttertag ist die Mutter des Nepps.

Der Vatertag, den keiner mag.

Im Kürbis zu Halloween – da sitz ich sicher niemals drin.

Zu Thanksgiving hängt mir der Truthahn zum Hals heraus.

Schlussendlich ist der größte Schmäh

Black Friday.

Nur ein Griff ins Portemonnaie.

Die Fülle der Abzock-, Mir-ins-Sackl-Greifen- und Abkassierer-Termine geht mir im wahrsten Sinne des Wortes auf den Sack.

Ich kann auch ohne.

Da ich aber selbstverständlich nicht geizig bin, spiele ich spendabel natürlich gerne zu Ostern, bei Geburtstagen und zu Weihnachten aus vollem Herzen mit.

Denn irgendwann muss – das steigert das Bruttonationalprodukt – ja jede Kreditkarte zum Glühen gebracht werden.

Und wie halten Sie das?

