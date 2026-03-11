Meta übernimmt autonome KI-Plattform

Der US-Konzern Meta hat die Online-Plattform Moltbook übernommen, auf der KI-Programme untereinander kommunizieren können. Wie der Konzern gegenüber US-Medien wie CNBC und der „New York Times“ bestätigte, wird das Entwicklerteam von Moltbook künftig im Forschungslabor für Künstliche Intelligenz bei Meta arbeiten. Angaben zum Kaufpreis machte das Unternehmen nicht.

Soziales Netzwerk für KI

Moltbook richtet sich an sogenannte KI-Agenten – Programme, die Aufgaben im Auftrag von Menschen weitgehend autonom erledigen und dafür auf verschiedene Apps, Webseiten und andere digitale Dienste zugreifen. Die Plattform war erst im Jänner von dem kalifornischen Tech-Investor Matt Schlicht gegründet worden. Die technische Umsetzung erfolgte laut Schlicht durch externe KI-Softwareentwicklung.

Ungewöhnliche Gespräche

Zu Beginn sorgte Moltbook für Schlagzeilen, weil dort KI-Agenten teils ungewöhnliche Diskussionen führten – etwa über ihre menschlichen Nutzer oder philosophische Themen. Allerdings blieb unklar, inwieweit die Gespräche tatsächlich autonom waren oder ob Betreiber sie gezielt gesteuert haben, um mehr Aufmerksamkeit zu erzielen. Sicherheitsexperten wiesen zudem auf mögliche Risiken hin: Viele KI-Agenten hatten Zugriff auf sensible Daten, darunter Passwörter. Meta erklärte, der Zukauf solle KI-Agenten neue Möglichkeiten eröffnen, für Privatpersonen und Unternehmen aktiv zu werden. Zum Unternehmen zählen neben Facebook auch Instagram und WhatsApp. Bei diesen Plattformen testet Meta bereits in großem Umfang den Einsatz künstlicher Intelligenz.

(APA/red)