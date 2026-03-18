Meta stellt VR-Welt Horizon Worlds ein

Der Technologiekonzern Meta beendet seine virtuelle Plattform Horizon Worlds. Die Anwendung wird nur noch bis zum 15. Juni über die firmeneigenen Quest-VR-Brillen verfügbar sein, danach bleibt lediglich eine Version für Mobilgeräte bestehen.

Firmengründer Mark Zuckerberg hatte über Jahre versucht, virtuelle Realität als nächste große Computerplattform zu etablieren. Auch die Umbenennung von Facebook zu Meta im Jahr 2021 war eng mit der Vision eines sogenannten Metaverse verbunden.

Die Erwartungen erfüllten sich jedoch nicht: Die zuständige Sparte Reality Labs verzeichnete wiederholt hohe Verluste in Milliardenhöhe. Gleichzeitig gewinnt Künstliche Intelligenz für das Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Meta plant umfangreiche Investitionen in Rechenzentren, um im Wettbewerb mit anderen Technologiekonzernen aufzuholen.

Trotz des Rückzugs aus Horizon Worlds will Meta weiterhin an Virtual-Reality-Technologien arbeiten und neue Geräte entwickeln, die stärker auf unterschiedliche Nutzerbedürfnisse zugeschnitten sind.

APA/Red.