Meta stellt umstrittene KI-Bildfunktion wieder ein

Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat eine erst wenige Tage zuvor eingeführte Funktion zur Erstellung von KI-generierten Bildern wieder deaktiviert. Das Unternehmen reagierte damit auf deutliche Kritik, die sich insbesondere auf den Umgang mit öffentlichen Instagram-Inhalten und den Datenschutz bezog. Mit dem Werkzeug namens „Muse Image“ konnten Nutzer auf Grundlage öffentlicher Instagram-Konten Bilder mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellen. Die Funktion war erst am Dienstag letzter Woche als Bestandteil des KI-Chatbots von Meta eingeführt worden.

Meta verweist auf Nutzerfeedback

In einer Stellungnahme erklärte das Unternehmen, man habe auf die Rückmeldungen reagiert. Die Funktion habe ihr angestrebtes Ziel nicht erreicht und sei deshalb nicht länger verfügbar. Auslöser der Kritik war unter anderem, dass das Werkzeug bei den Nutzern standardmäßig aktiviert war.

Kritik von Gewerkschaft und Prominenten

Die US-Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA sowie mehrere Prominente hatten nach der Einführung dazu aufgerufen, die Funktion manuell zu deaktivieren. Die Gewerkschaft bezeichnete die automatische Aktivierung als inakzeptabel und sprach von einer deutlichen Fehleinschätzung der öffentlichen Stimmung. Nachdem Meta die Funktion wieder eingestellt hatte, begrüßte SAG-AFTRA die Entscheidung des Unternehmens.

(APA/red)