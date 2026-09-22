Medwenitsch folgt auf Schütze im ORF-Stiftungsrat

Die Regierung hat einen Nachfolger für den aus dem ORF-Stiftungsrat ausgeschiedenen Gregor Schütze gefunden. Franz Medwenitsch soll künftig wieder dem Gremium angehören. Das geht aus einem entsprechenden Umlaufbeschluss hervor. Medwenitsch war bereits von 2010 bis 2025 Mitglied des Stiftungsrats und fungierte über zwei Jahrzehnte als stellvertretender Vorsitzender. Im ÖVP-nahen Freundeskreis war er ebenfalls vertreten.

Langjährige Erfahrung im Medienbereich

Als Begründung für die Bestellung verweist die Regierung auf Medwenitschs langjährige Tätigkeit beim ORF sowie seine umfassenden Kenntnisse des öffentlich-rechtlichen Senders und seine medienwirtschaftliche Erfahrung. Von 1996 bis 2025 war Medwenitsch Geschäftsführer des Verbands der österreichischen Musikwirtschaft (IFPI Austria). Zudem war er über viele Jahre im ORF-Stiftungsrat tätig. Ob Medwenitsch auch die Funktionen von Schütze als stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrats und als Sprecher des ÖVP-Freundeskreises übernehmen wird, war zunächst offen.

(APA/red)