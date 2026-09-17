Marcela Atria als ÖAK-Präsidentin bestätigt

Bei der Generalversammlung der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) wurden Vorstand und Präsidium für die kommende Funktionsperiode gewählt. Präsidentin bleibt Marcela Atria von Atria Media. Zu ihren Stellvertretern wurden Walter Hauser von der Kleinen Zeitung und Thomas Bokesz von IPG Mediabrands gewählt. Neu im Präsidium ist Herbert Scheiblauer von Wailand & Waldstein beziehungsweise Gewinn.

Neue Angebote für Mediendaten

Parallel zur personellen Neuaufstellung verweist die ÖAK auf neue Services und eine Ausweitung ihres Angebots. Mit „Zervice“ sollen ÖAK-Daten für Agenturen leichter zugänglich und für Mediaplanung und Analyse nutzbar werden. Auch die geprüfte Ausweisung von Podcasts und Newslettern gehört zu den Weiterentwicklungen. Gleichzeitig gewinnen ePaper und Paid Content innerhalb der ÖAK weiter an Bedeutung.

Neuer Auftritt seit Juni

Seit Juni tritt die ÖAK mit einer neuen Corporate Identity, einem überarbeiteten Logo und einem neuen Prüfsiegel auf. Damit soll die Entwicklung von der klassischen Auflagenkontrolle hin zu einer medienübergreifenden Prüf- und Ausweisungsorganisation sichtbar werden. Bereits am 18. Juni wurden erstmals ÖAK-Auszeichnungen vergeben. Damit wurden Persönlichkeiten und Mitgliedsunternehmen gewürdigt, die sich um die Organisation und die Sichtbarkeit geprüfter Mediendaten verdient gemacht haben.

(PA/red)