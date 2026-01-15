Mediengruppe Österreich wird oe24 Media Group

Im Jahr 2026 feiern oe24 und ÖSTERREICH ihr 20-jähriges Jubiläum. Rechtzeitig zum Jubiläum ändert sich auch der Firmenname: Die Mediengruppe ÖSTERREICH wird zur oe24 Media Group.

Unter der neuen Dachmarke oe24 Media Group sind künftig die Medienaktivitäten von oe24.at, oe24.TV, oe24 Radio und den Tageszeitungen oe24 & ÖSTERREICH gebündelt. Die Marke oe24 bildet künftig die Multi-Channel-Strategie in Online, TV, Print und Radio ab und rückt damit noch mehr in den Mittelpunkt.

oe24 Media Group CEO Niki Fellner: „Der neue Name und das neue Logo sind der nächste Schritt in unserer konsequenten digitalen Transformation von einem klassischen Print-Medienhaus zum führenden digitalen Medienhaus in Österreich. Die oe24 Media Group ist die logische Weiterentwicklung unserer 360-Grad-Markenstrategie mit der Kernmarke oe24 in Online, TV, Print und Radio.“

(OTS)