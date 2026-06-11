McDonald’s bestellt neuen Marketingchef

McDonald’s Österreich erhält eine neue Führung im Marketingbereich. Mit 20. Juli 2026 übernimmt Klaus Schmäing die Position des Chief Marketing Officer (CMO). In dieser Funktion verantwortet er künftig den gesamten Markenauftritt des Systemgastronomie-Marktführers in Österreich. Schmäing folgt damit auf Dipti Paranjape, die nach drei Jahren in der österreichischen Marketingverantwortung innerhalb des Unternehmens in die McDonald’s Zentrale nach Chicago wechselt. Dort wird sie im Bereich „Future of Marketing“ tätig sein.

Langjährige internationale Erfahrung

Der gebürtige Deutsche Klaus Schmäing bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im internationalen Marketing mit. Seine Schwerpunkte liegen in der strategischen Markenführung, Kommunikation sowie in der Entwicklung und Umsetzung von Innovationsprojekten. Mit seinem Wechsel in die österreichische Organisation wird Schmäing Teil des Management Boards von McDonald’s Österreich. Nach Unternehmensangaben befindet er sich bereits im Onboarding-Prozess und bereitet sich auf seine neue Rolle vor.

Erwartungen an die neue Führung

Die Bestellung Schmäings wird von der Unternehmensleitung als strategischer Schritt im Rahmen der weiteren Markenentwicklung gesehen. Ellen Staudenmayer, Managing Direktorin von McDonald’s Österreich, äußerte sich dazu positiv und betonte die Bedeutung seiner Expertise für die zukünftige Positionierung der Marke. Schmäing gelte als profilierter Marketingexperte, der Konsumentenverständnis, Markenführung und Kampagnenentwicklung verbinde. Ziel sei es, McDonald’s Österreich in einer Phase des Wachstums weiterzuentwickeln und die Marke stärker im Alltag der Gäste zu verankern.

Fokus auf die „Marke der nächsten Generation“

Nach Unternehmensangaben befindet sich McDonald’s Österreich in einer dynamischen Entwicklungsphase. Mit dem neuen CMO solle die Marke weiter geschärft und strategisch ausgebaut werden. Im Mittelpunkt stehe dabei die Weiterentwicklung zu einem modernen Markenauftritt, der näher an den Konsumenten ausgerichtet ist. Gemeinsam mit der neuen Führung soll so der „McDonald’s der nächsten Generation“ gestaltet werden, der sowohl inhaltlich als auch kommunikativ stärker auf die Bedürfnisse der Gäste eingeht.

(PA/red)