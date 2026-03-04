Markenpreis Best Brands kommt nach Österreich

Am 27. April 2026 wird Wien erstmals Gastgeber der Best Brands Awards sein. Die Preisverleihung findet in den historischen Sofiensälen statt und zeichnet die erfolgreichsten Marken des Landes aus. Neben der Auszeichnung der Gewinner stehen eine Keynote und Live-Entertainment auf dem Programm.

Verbraucher entscheiden über Gewinner

Bei den Best Brands Awards entscheiden, anders als bei klassischen Marketingpreisen, die Verbraucher über die Auszeichnungen, nicht eine Jury. Grundlage ist eine Studie von NIQ und der Serviceplan Group, die seit 2004 den wirtschaftlichen Erfolg von Marken sowie deren Wahrnehmung durch Konsumenten untersucht. Bei der Gala wird unter anderem der Titel „Best Brand Overall“ vergeben, daneben werden Marken in mehreren Kategorien ausgezeichnet.

Partner und Rahmenprogramm

Die Premiere in Wien wird von einem breiten Partnernetzwerk begleitet, darunter ProSiebenSat.1 PULS 4, Kronen Zeitung, RMS, das Hotel Sacher und einige weitere. Erwartet werden prominente Gäste aus Wirtschaft, Politik, Medien und Gesellschaft. Die Kombination aus historischen Räumlichkeiten, Unterhaltung und Gästen soll die Best Brands Awards nachhaltig im österreichischen Eventkalender verankern.

Best Brands Awards

Die Best Brands Awards messen die Stärke einer Marke anhand von zwei Kriterien: dem wirtschaftlichen Erfolg („Share of Market“) und der Attraktivität in der Wahrnehmung der Verbraucher („Share of Soul“). Durch diese objektive Methode soll deutlich werden, welche Marken nicht nur Umsatz generieren, sondern auch eine besondere Bindung zu ihren Kunden aufbauen. Seit ihrer Gründung 2004 haben sich die Best Brands Awards in Deutschland zu einem zentralen Termin für Wirtschaft und Handel entwickelt. Mit den Erweiterungen nach Italien, Belgien, Polen und nun Österreich wächst die internationale Bedeutung der Marke.

(PA/red)