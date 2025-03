Liveticker: Ligaportal und Sky spielen zusammen

In Österreich erwartet Fußballfans ab sofort ein Digital-Upgrade. Seit der Saison 2024/25 setzt Sky Sport Austria in seiner frei zugänglichen Mediathek verstärkt auf sogenannte In-Match-Videos – also Clips von Toren, spielentscheidenden Szenen und strittigen Momenten, die kurz nach dem Geschehen online abrufbar sind. Nun fließen diese Bewegtbilder auch direkt in den Liveticker von Ligaportal ein – sowohl auf der Website als auch in der App.

Upgrade für Ligaportal

„Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein für die digitale Fußballberichterstattung in Österreich“, sagt Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal. „Sky liefert uns die wichtigsten Spielszenen quasi in Echtzeit. Für unsere User bedeutet das ein sensationelles Upgrade des Ticker-Erlebnisses.“ Ligaportal berichtet flächendeckend über den österreichischen Fußball – von der Bundesliga bis zur untersten Klasse, inklusive Frauen-, Reserve- und Nachwuchsligen. Zusätzlich deckt das Portal auch alle internationalen Topbewerbe ab – von der Premier League bis zur Champions League. Dies inkludiert rund 1.500 Liveticker-Partien pro Wochenende.

Exklusiver Rechteinhaber der Bundesliga

Auch Sky Österreich sieht in der Partnerschaft großes Potenzial. Carl-Michael Drack, Head of Sports Publishing & Platforms bei Sky Österreich, betont: „Die Verbindung unserer Mediathek mit dem reichweitenstarken Ligaportal ist ein Paradebeispiel für eine gelungene Medienpartnerschaft.“ Sky Sport Austria ist der exklusive Rechteinhaber aller 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga. Die Begegnungen werden live auf Sky übertragen und produziert. Zusätzlich zu den Live-Spielen bietet Sky auch Hintergrundformate wie „Dein Verein“, Expertenanalysen, Studio-Talks und Feature-Dokumentationen. Neben dem In-Match-Video-Angebot stellt Sky den Fußballfans teilweise auch erweiterte Datenanalysen, Zeitlupen und Taktik-Cams zur Verfügung.

Mehrwert für alle Beteiligten

Von der neuen Partnerschaft profitieren neben den Fans auch Werbetreibende. Die Klubs selbst sollen ebenfalls einen Gewinn erzielen. Durch die stärkere Sichtbarkeit und Inszenierung der Spiele ist zu hoffen, dass das Fan-Engagement steigt – und damit auch die Reichweite der ADMIRAL Bundesliga insgesamt.

(PA/red)