Kurzvideo-Logiken verändern Kommunikation

Was mit TikTok als Social-Media-App begann, hat sich längst zu einer übergreifenden Kommunikationslogik entwickelt. Die „TikTokisierung“ beschreibt dabei nicht nur den Erfolg einer Plattform, sondern die Übertragung ihrer Prinzipien auf andere Medienformate, Kanäle und Markenkommunikation. Gemeint ist eine Verschiebung hin zu radikal verkürzten Inhalten, maximaler Verdichtung, algorithmischer Distribution und einer Ästhetik des Spontanen. Für Medienhäuser und Werbetreibende bedeutet das: Nicht mehr das Medium bestimmt die Form, sondern die Logik des Feeds.

Aufmerksamkeit als harte Währung

Im Zentrum der TikTokisierung steht ein verschärfter Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Inhalte haben oft nur wenige Sekunden, um Wirkung zu entfalten. Entscheidend ist nicht mehr die Einbettung in ein längeres Narrativ, sondern der unmittelbare „Hook“ der ersten Sekunden. Die Entwicklung verändert Produktionslogiken grundlegend. Klassische dramaturgische Aufbauten verlieren an Bedeutung, während Einstieg, Tempo und visuelle Reize dominieren.

Kurzformat als Standard

Was als vertikales Kurzvideo begann, prägt inzwischen auch andere Formate. Nachrichtenclips, Erklärformate, Werbespots und sogar Corporate Content werden auf kurze, mobil optimierte Sequenzen heruntergebrochen. Dabei entsteht ein neuer Standard: Inhalte müssen sofort verständlich und visuell klar codiert sein. Komplexität wird nicht zwingend ausgeschlossen, aber stark fragmentiert. Oft wird sie in Serien, Slides oder modularen Erzählformen aufgelöst.

Medien im Anpassungsdruck

Auch klassische Medienhäuser reagieren auf die TikTokisierung. Redaktionen entwickeln eigene Kurzvideo-Formate, bauen Social-First-Teams auf und experimentieren mit vertikalen Erzählweisen. Dabei verändert sich nicht nur die Distribution, sondern auch die journalistische Praxis selbst. Recherchen werden zunehmend in Einzelmomente zerlegt, die für Social Media isolierbar sind. Das führt zu einer stärkeren Personalisierung von Inhalten, aber auch zu einer Fragmentierung von Kontext.

Werbung zwischen Content und Kultur

Für die Werbebranche bedeutet die TikTokisierung eine Annäherung an kulturelle Produktion. Kampagnen funktionieren immer seltener als abgeschlossene Botschaften, sondern als wiederverwertbare Content-Elemente innerhalb von Plattformökosystemen. Influencer-Formate, Creator-Kooperationen und User-generated Content sind dabei keine Randphänomene mehr, sondern zentrale Bausteine der Kommunikationsstrategie. Marken werden zu Teilnehmern eines laufenden kulturellen Streams, nicht zu Sendern klar abgegrenzter Botschaften.

Keine Plattform, sondern ein Paradigmenwechsel

Die TikTokisierung ist weniger ein Trend einzelner Plattformen als ein struktureller Wandel in der digitalen Kommunikation. Sie verändert, wie Inhalte entstehen, wie sie distribuiert werden und welche ästhetischen und ökonomischen Kriterien über Erfolg entscheiden. Für Medien und Werbung bedeutet das eine grundlegende Neujustierung: weg von linearen Botschaften, hin zu fragmentierten, algorithmisch geprägten Kommunikationssystemen, in denen Aufmerksamkeit zur zentralen Steuerungsgröße wird.

(red)