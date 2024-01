Kurier Medienhaus: Neuer Head of Marketing

Katharina Kofler übernimmt die Position des Head of Marketing beim Kurier Medienhaus ab Februar und löst damit Petra Gramel ab. Letztere bekleidete den Posten knapp viereinhalb Jahre.

Daneben bleibt Kofler Head of Marketing für die strategische Markenkommunikation des profil. „Ihre langjährige Führungskarriere in der Mobilfunkbranche und die zuletzt gesammelten Erfahrungen im Medienbereich beim profil waren für mich der wichtigste fachliche Grund für diese Wahl“, so Kurier Medienhaus-Geschäftsführer Richard Grasl über die neue Marketing-Leitung.

Vor ihrem Engagement bei profil war Kofler 15 Jahre lang in der Telekommunikationsbranche tätig, wo sie in verschiedenen Managementpositionen die Marketing- und Kommunikationsstrategien mitgestaltete. Davor arbeitete sie bei diversen heimischen Medien, unter anderem als Chefin vom Dienst bei Modern Times Media.

PA/Red.