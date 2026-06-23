Kunal Shah übernimmt WhatsApp-Leitung

Der indische Unternehmer Kunal Shah wird neuer Chef des Onlinedienstes WhatsApp. Das teilte der Mutterkonzern Meta Platforms am Montagabend mit. Shah soll den Angaben zufolge dazu beitragen, neue Einnahmequellen für den Messenger zu entwickeln.

Fokus auf neue Geschäftsmodelle

Mit der Personalentscheidung verbindet Meta die Erwartung, die Monetarisierung von WhatsApp weiter voranzutreiben. Der Dienst zählt weltweit zu den wichtigsten Kommunikationsplattformen im Portfolio des Konzerns. Konkrete Details zu möglichen neuen Geschäftsbereichen wurden nicht genannt.

Finanzierungsrunde für Cred

Parallel zur Berufung Shahs erhält sein Finanzdienstleister Cred eine Finanzspritze in Höhe von 900 Millionen US-Dollar. Nach Angaben von Meta wurde die Entscheidung im selben Zusammenhang kommuniziert. Kunal Shah hatte Cred im Jahr 2018 gegründet. Grundlage dafür waren finanzielle Mittel aus dem Verkauf seines früheren Onlinehandelsunternehmens. Zunächst setzte das Unternehmen auf ein Prämienmodell für Kunden, die ihre Kreditkartenrechnungen pünktlich begleichen. In den vergangenen Jahren ist Cred stark gewachsen und zählt inzwischen rund 17 Millionen Nutzer. Heute bietet das Unternehmen neben dem ursprünglichen Ansatz auch Kredite, Vermögensverwaltung und Versicherungsprodukte an.

Bedeutung des indischen Marktes

Indien gilt als größter Markt für WhatsApp mit rund einer halben Milliarde Nutzer. Damit spielt das Land eine zentrale Rolle für die weitere Entwicklung des Dienstes. Shah selbst sieht im Onlinedienst ein erhebliches Wachstumspotenzial und bezeichnet dieses als „immens“.

(APA/red)