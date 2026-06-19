„Krone“ holt Christian Nusser in die Chefredaktion

Christian Nusser verstärkt ab sofort die Chefredaktion der Kronen Zeitung. Mit dem Wechsel übernimmt er eine zentrale Funktion in der redaktionellen Führung der reichweitenstärksten Tageszeitung Österreichs.

Einstieg in die Chefredaktion der Krone

Nusser tritt in die bestehende Chefredaktion der Krone ein und wird dort Teil der operativen redaktionellen Leitung. In dieser Rolle ist er in die inhaltliche Steuerung der Zeitung eingebunden und soll an der Weiterentwicklung von Themenplanung, Formatentwicklung und publizistischer Ausrichtung mitarbeiten.

Erfahrung aus dem Gratiszeitungsmarkt

Christian Nusser war zuvor über viele Jahre in leitender Funktion bei der Tageszeitung Heute tätig, unter anderem als Chefredakteur. Dort prägte er die redaktionelle Entwicklung in einer Phase, in der digitale Reichweite und Plattformstrategien zunehmend an Bedeutung gewannen. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag auf der organisatorischen Weiterentwicklung der Redaktion sowie der stärkeren Verzahnung von Print- und Onlineinhalten. Auch nach seinem Rückzug aus der operativen Chefredaktion blieb er im publizistischen Umfeld aktiv und arbeitete an strategischen Projekten. Der Wechsel zur Krone fügt sich in eine Reihe von personellen Veränderungen innerhalb der österreichischen Medienlandschaft ein. Nusser gilt als gut vernetzte Figur im heimischen Medienmarkt und war über seine operativen Rollen hinaus auch in brancheninternen Diskussionen und medienpolitischen Kontexten präsent.

(red)