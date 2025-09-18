Kretschmers „Feinstoff“-Podcast rührt zu Tränen

Sein größter Wunsch: noch einmal eine Stunde mit seinen Eltern verbringen. In seinem neuen Podcast „Feinstoff“ teilt Guido Maria Kretschmer diesen Gedanken – Persönlicher kann ein Auftakt kaum sein.

Ab Donnerstag, 25. September 2025, erscheint jeden Donnerstag eine neue Folge. Kretschmer spricht mal allein, mal mit prominenten Gästen, immer aber mit unverstellter Warmherzigkeit und einem Sinn für Alltagsmomente, die berühren. Themen wie Liebe, Freundschaft, Gesellschaft oder persönliche Verluste bilden den roten Faden.

Studio im eigenen Zuhause

Aufgenommen wird „Feinstoff“ in Kretschmers eigenem Studio, das er mit selbst entworfenen Sesseln ausgestattet hat. Dort entsteht jede Woche ein Format, das Nähe und Offenheit sucht – ohne Skript, aber mit Struktur: Solo-Folgen wechseln mit Gesprächen mit Persönlichkeiten aus Mode, Kultur, Musik und Politik.

Kretschmer, Designer und TV-Gesicht mit Kultstatus, öffnet damit ein neues Kapitel. „Für mich ist es ein großes Geschenk, Zeit zu haben, Zeit, um Verbindungen aufzubauen, Gedanken zu teilen und das Leben zu reflektieren“, sagt er.

Digital verlängert

Zusätzlich entstehen kurze Clips für Social Media, die zentrale Momente sichtbar machen und die Community einbeziehen. Damit will Kretschmer über das Audioformat hinaus Nähe herstellen und die Gespräche verlängern.

„Feinstoff“ ist ab 25. September 2025 auf allen gängigen Plattformen abrufbar.

(PA/red)