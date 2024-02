„Kreativer“ Lebenslauf von Thomas Schmid

Was da ExtraDienst von Sebastian Kurz übermittelt wurde, ist durchaus erstaunlich. Und wirft ein bezeichnendes Bild auf die Selbstreflexion des Kronzeugen im aufsehenerregendsten heimischen Prozess, der dieser Tage läuft. Dazu Kurz: „Schade, dass das von den Medien nur flüchtig angedeutet und nicht im Detail beachtet wird.“

Die Rede ist von einem Lebenslauf, den Thomas Schmid an den russischen Oligarchen Valery Afinogenov, der am 31. Jänner als Zeuge via Videokonferenz in den Kurz-Prozess geschalten wurde, übermittelte, als er sich selber bei dem um einen Job bewarb.

Wenn Freiherr von Münchhausen auf der Kanonenkugel durch die Gegend fliegt ist, ist das ein Lercherl gegen jene Ausführungen, die Schmid selber in bestes Englisch gießt, wenn er seine heroischen Taten auslobt. Unter anderem die Mitwirkung an einer Geiselbefreiung im Jemen, an der er – wie bekannt – definitiv nie mitgewirkt hat. Und so einer – so fragt man sich nach der Lektüre dieses Konvoluts – der faustdick auf „great pretender“ macht, ist ein „glaubwürdiger Zeuge“?

Geben Sie sich die Antwort selbst und sehen Sie einen Screenshot des Originals sowie eine Übersetzung der Bewerbung von Thomas Schmid nur hier im ExtraDienst:

ÜBERSETZUNG:

Thomas Schmid

BERUFSERFAHRUNG

Geschäftsführer, Partner, Alpine Consulting B.V. Februar 2021 – Heute

Alpine Consulting ist eine Beratungsfirma, die börsennotierte Unternehmen in der Telekommunikations- und Energiebranche betreut und Dienstleistungen für Markteintritt, Finanzberatung, Strategieunterstützung und Kapitalbeschaffung anbietet.

– Abgeschlossener Börsengang von SMG European Recovery SPAC mit 125 Millionen Euro an der Frankfurter Börse, dem ersten SPAC für Immobilien in Europa.

– Erzielte weiche Zusagen von 125 Millionen Euro für den European Energy SPAC, der im Oktober an der Frankfurter Börse notiert werden soll.

CEO, ÖBAG, Erster Österreichischer Staatsfonds April 2019 – Juni 2021

ÖBAG, der erste österreichische Staatsfonds, verwaltet ein Portfolio von börsennotierten Infrastrukturunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 35 Milliarden Euro.

– Übertraf den österreichischen Aktienmarkt mit einer Wachstumsrate der Marktkapitalisierung des Portfolios um 35 % in zwei Jahren auf 35 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 20-21.

– Realisierte gesteigerte Dividendengewinne von 444 Millionen Euro auf 653 Millionen Euro im Jahr 2021 innerhalb von 2 Jahren.

– Erreichte eine Syndikatsvereinbarung mit dem Staatsfonds von Abu Dhabi zur Sicherung des stabilen Eigentums an OMV, dem größten Energieunternehmen Österreichs, mit einem EBIT von 5 Milliarden Euro.

– Verhandelte eine Kapitalsperre von 500 Millionen Euro und schloss eine “Standortvereinbarung” zwischen Austrian Airlines und Lufthansa im Jahr 2021 ab, wodurch das Unternehmen vor dem Konkurs gerettet wurde.

Generalsekretär, Bundesministerium für Finanzen April 2013 – April 2019

Verantwortlich für die Koordination mehrerer Generaldirektionen, um Verhandlungen über Steuern und Haushalte zu ermöglichen.

– Gründung eines Kabinettteams von Grund auf im Ministerium, Umsetzung von Zielen und langfristigen Anreizprogrammen.

– Allgemeine Geschäftsführung der täglichen Arbeit des Ministeriums mit einem Budget von 4 Milliarden Euro und 20.000 Beamten.

– Vorschlag eines Haushaltsdefizits von 80 Milliarden Euro im Bundeshaushalt und Erzielung des ersten Haushaltsüberschusses von 600 Millionen Euro im Jahr 2019.

– Erstellung eines Vorschlags zur Steuerreform und Verhandlung erheblicher Steuersenkungen bei Einkommen- und Körperschaftsteuer in Höhe von 10 Milliarden Euro.

Sprecher, Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten Oktober 2008 – April 2013

Verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von Kommunikations- und Medienstrategien; auch Teil des Teams zur Verwaltungsreform des Ministeriums.

– Verhandelte die Freilassung entführter österreichischer Staatsangehöriger auf diplomatischem Weg im Jemen im April 2017.

– Bewirkte einen wirtschaftlichen Mehrwert für die Außenpolitik durch die Ausarbeitung einer neuen Strategie zur Steigerung der wirtschaftlichen Beziehungen zu Zentralasien; organisierte eine WEF-Konferenz in Wien im Jahr 2011.

Persönlicher Assistent, Österreichisches Parlament August 2007 – Oktober 2008

Der ehemalige Bundeskanzler Österreichs, Wolfgang Schüssel, war Fraktionsführer der Österreichischen Volkspartei im österreichischen Parlament. Verantwortlich für die Koordination seiner Arbeit.

– Entwarf und verfasste Reden und bereitete die tägliche Agenda vor.

Sprecher, Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft Oktober 2005 – August 2007

Verantwortlich für die Medienkommunikation im Bereich Kultur und Wissenschaft; Teammitglied bei der Gründung einer Elite-Universität in Österreich und bei EU-Politikangelegenheiten.

– Erarbeitete Medienstrategien, die zu einer EU-konformen Entscheidung über Österreichs Ausnahmerechte für deutsche Medizinstudenten führten.

– Koordinierte Kommunikationsstrategien für Österreichs erste Elite-Universität in Klosterneuburg mit Chaim Harari als erstem Präsidenten.

Praktikant, Bundesministerium für Finanzen Oktober 2004 – Oktober 2005

Unterstützung des Medienteams bei der Formulierung von Kommunikationsplänen und -strategien.

– Mitarbeit bei der Ausarbeitung einer Medienstrategie für die größte Steuerreform Österreichs in Höhe von 8 Milliarden Euro und Umsetzung erheblicher Unternehmenssteuersenkungen in einer niedrig besteuerten zentraleuropäischen Umgebung.

– Durchsetzung verschiedener Schlüsselthemenkommunikationen wie EU-Teams und Verwaltungsteams.

Praktikant, Europäisches Parlament Oktober 2003 – Oktober 2004

Assistent des Mitglieds des Europäischen Parlaments (MEP).

– Teilnahme an Ausschüssen und Verfassen von Zusammenfassungen für den MEP; Koordination mit den Büros in Österreich und Brüssel.

Teilzeitarbeit, Alix Frank Lawyers Januar 2000 – September 2003

Alix Frank Lawyers ist eine in Wien ansässige Anwaltskanzlei, die sich auf Wirtschaftsrecht, EU-Recht und EU-Antidiskriminierungsrecht spezialisiert hat.

– Mitverfasser des ersten Buchs zum Antidiskriminierungsrecht in deutschsprachigen Ländern; “Rechtliche Gleichbehandlung in Österreich und in der EU”.

BILDUNG

Postgraduiertenkurs zum Klimanotstand, Universität Oxford, Juni 2023

Zulassung zum diplomatischen Dienst höherer Stufe, Abschluss des Préalable, 2007

Internationale Beziehungen, London School of Economics and Political Science, September 2007

Master of Law, Universität Wien, 2002

Master in Politikwissenschaft, Universität Wien, 2006

VERÖFFENTLICHTE ARBEIT

Antidiskriminierung, Rechtliche Gleichbehandlung in Österreich und in der EU. Franz Heidinger, Alix Frank-Thomasser, Thomas Schmid – veröffentlicht in: Lexis Nexis ARD Orac. 1. Auflage 2004; ISBN-Nummer: 3700728956, 9783700728955

SPRACHEN

Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Niederländisch

INTERESSEN

Kunst und Oper | Berge | Naturbegeistert | Radfahren | Skifahren | Erneuerbare Energien