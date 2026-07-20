KOMKON 2027 findet am Tech Gate Wien statt

Am 13. Mai 2027 wird das Tech Gate Wien erneut zum Treffpunkt der österreichischen Kommunikationsbranche. Beim KOMKON versammeln der Public Relations Verband Austria (PRVA) und APA-Comm Experten und Entscheidungsträger aus Medien, Unternehmen, Agenturen und Institutionen, um aktuelle Entwicklungen der Kommunikationsbranche zu analysieren und neue Perspektiven aufzuzeigen. Der Fachkongress steht im Zeichen der strategischen Kommunikation und soll den Austausch zwischen unterschiedlichen Bereichen der Branche fördern. Im Mittelpunkt stehen Entwicklungen, Herausforderungen und Chancen für die professionelle Kommunikation der Zukunft.

Auftakt am Vorabend, Fachprogramm am 13. Mai

Die Veranstaltung beginnt bereits am Abend des 12. Mai 2027 mit einem Pre-Opening-Auftakt. Der eigentliche Fachkongress findet am 13. Mai als ganztägiges Programm im Tech Gate Wien statt. Die Veranstalter wollen mit dem KOMKON eine Plattform für Wissenstransfer, Vernetzung und fachliche Diskussion schaffen. Das genaue Programm sowie Informationen zum Start des Ticketverkaufs werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung werden laufend auf der offiziellen KOMKON-Website bereitgestellt.

PRVA als Interessenvertretung

Der Public Relations Verband Austria (PRVA) versteht sich als Interessenvertretung für professionelle Kommunikation in Österreich. Der Verband zählt rund 800 Mitglieder und setzt sich für die Weiterentwicklung der Branche, Qualitätsstandards sowie die Aus- und Weiterbildung von PR-Fachleuten ein. Seit seiner Gründung im Jahr 1975 engagiert sich der PRVA für die Bedeutung strategischer Kommunikation, für ethische Richtlinien und für die gesellschaftliche Verantwortung von Public Relations.

APA-Comm als Partner für Kommunikationsprofis

APA-Comm, das auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen der APA – Austria Presse Agentur, unterstützt Kommunikationsverantwortliche mit Services entlang des gesamten Kommunikationsprozesses. Das Portfolio umfasst unter anderem Medien- und Bilddatenbanken, Journalistendaten, Rechercheangebote, OTS-Verbreitung, Content-Platzierung, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring und Erfolgsmessung. Zentrale Plattform für Kommunikationsfachleute ist der PR-Desk. Ergänzend bietet APA-Campus Weiterbildungsformate für PR-Verantwortliche und Medienvertreter an.

(PA/red)