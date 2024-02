Kino ist wieder da

Kino, das ist noch etwas, was TV oder Streaming noch nicht bieten können. Vor allem ist es die Technik, so die Befragten der Cine.ma-Studie, die noch unerreicht ist. Das betrifft nicht nur die Bild- und Ton-Technik. Sondern auch die Begleittechnik, wie 3D, Imax und wie sie alle heißen, die besondere Emotionen hervorrufen.

Apropos Emotionen: Was Kino offenbar noch zu bieten vermag, ist ein Gemeinschaftserlebnis. Denn 14- bis 19jährige gehen praktisch nie allein ins Kino.

2023 waren nach der Erhebung des Fachverbands der Kino-, Kultur- und Vergnügungsbetriebe (WKÖ) gemeinsam mit Weischer.Cinema jedenfalls 85 Prozent der 14- bis 19jährigen wieder im Kino. Aber auch in allen anderen Altersgruppen verzeichnete man Zuwächse. „Während in Streaming Portalen bei den Jugendlichen der Konsum von Serien im Vordergrund steht, ist es bei Filmen eindeutig das gemeinsame Erlebnis vor dem ‚Big Screen‘. Über 44 Prozent der Jugendlichen gehen mit zumindest drei weiteren Personen in ein Kino, während der alleinige Kinobesuch in dieser Altersgruppe verschwindend gering ist. Fiktion, gemeinsame Emotion, Sound- und Vorführtechnik auf höchstem Niveau, aber auch der Geruch von frischem Popcorn sind Parameter, die Kino so einzigartig machen. Diese können auch von Streamingplattformen in keinster Weise kompensiert werden“, interpretiert Christian Dörfler, der Branchensprecher der österreichischen Kinowirtschaft, die aktuellen Ergebnisse.

Laut cine.ma fallen zwei Drittel der Kinobesucher in die Altersgruppe der 14 bis 49-Jährigen. „Kino ist nicht nur in der Gesamtbevölkerung sondern auch bei der werbetreibenden Wirtschaft stark nachgefragt. Das hat bei Weischer.Cinema im Jänner zu einem Umsatzwachstum von 60 Prozent bei der Kinowerbung gegenüber 2023 geführt“, so der Geschäftsführer von Weischer.Cinema Austria, Michael Kindermann.