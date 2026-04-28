KI weit verbreitet

Generative Künstliche Intelligenz ist in deutschen Unternehmen längst angekommen: Mehr als die Hälfte der Betriebe setzt entsprechende Tools im Arbeitsalltag ein. Gleichzeitig zeigt sich jedoch eine deutliche Lücke bei der Qualifizierung der Beschäftigten. Zwar erkennen viele Firmen den Bedarf an Weiterbildung im Bereich KI, doch nur ein vergleichsweise kleiner Teil der Mitarbeitenden hat bislang entsprechende Schulungen erhalten.

Besonders deutlich wird der Unterschied bei der Unternehmensgröße. Große Unternehmen nutzen KI nicht nur häufiger, sondern investieren auch stärker in die Weiterbildung ihrer Belegschaft. In kleineren und mittleren Betrieben fällt sowohl die Nutzung als auch das Schulungsangebot deutlich geringer aus. Gerade im Mittelstand schreitet der Aufbau von Kompetenzen daher langsamer voran.

Insgesamt messen Unternehmen der Weiterbildung zwar eine hohe Bedeutung bei, doch nur wenige verfügen über eine klare Strategie dafür. Experten betonen, dass gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gezielte Investitionen in Qualifizierung entscheidend sind. Wer frühzeitig Kompetenzen in KI und digitalen Technologien stärkt, kann sich langfristig Wettbewerbsvorteile sichern.

APA/Red.