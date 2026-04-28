Gerichtsprozess zwischen Elon Musk und OpenAI

Nach jahrelangen Spannungen zwischen dem Unternehmer Elon Musk und dem KI-Unternehmen OpenAI hat in Oakland, Kalifornien, ein bedeutender Gerichtsprozess begonnen. Zum Auftakt steht die Auswahl der Geschworenen an. Der Ausgang des Verfahrens könnte weitreichende Folgen für die Entwicklung und Finanzierung der KI-Branche haben. Sollte Musk Erfolg haben, könnten geplante Investitionen von OpenAI in Milliardenhöhe sowie ein möglicher Börsengang erheblich erschwert werden.

OpenAI ist vor allem durch seinen Chatbot ChatGPT bekannt, der maßgeblich zum aktuellen Boom der Künstlichen Intelligenz beigetragen hat und wöchentlich von rund 900 Millionen Menschen genutzt wird. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit anderen großen Akteuren wie Anthropic und Google.

Musk gehörte 2015 zu den Mitgründern von OpenAI, verließ das Unternehmen jedoch 2018 nach internen Meinungsverschiedenheiten über die strategische Ausrichtung. In einer 2024 eingereichten Klage wirft er der heutigen Führung vor, sich von der ursprünglichen gemeinnützigen Zielsetzung entfernt zu haben. Insbesondere kritisiert er die Zusammenarbeit mit Microsoft sowie die stärkere Ausrichtung auf wirtschaftlichen Gewinn.

Da Musk mit seinem eigenen KI-Unternehmen xAI ebenfalls in direkter Konkurrenz zu OpenAI steht, weist das Unternehmen die Vorwürfe zurück und unterstellt ihm eigennützige Motive. Laut OpenAI habe Musk einst selbst versucht, mehr Kontrolle über die Organisation zu erlangen und sogar eine Fusion mit Tesla vorgeschlagen.

Im Zentrum des Rechtsstreits steht zudem die Organisationsstruktur von OpenAI. Das Unternehmen besteht inzwischen aus einer gemeinnützigen Dachorganisation, die eine gewinnorientierte Tochtergesellschaft kontrolliert. Musk fordert eine vollständige Rückkehr zu einem rein gemeinnützigen Modell sowie personelle Konsequenzen an der Unternehmensspitze. Darüber hinaus verlangt er eine finanzielle Entschädigung in Höhe von über 100 Milliarden Dollar, die allerdings der gemeinnützigen Organisation zugutekommen soll.

Kurz vor Prozessbeginn ließ Musk einen ursprünglich erhobenen Betrugsvorwurf fallen. Verhandelt werden nun unter anderem Vorwürfe der unrechtmäßigen Bereicherung sowie die Frage, ob finanzielle Mittel zweckwidrig verwendet wurden.

Das Verfahren ist in zwei Phasen gegliedert: Zunächst sollen die Geschworenen eine Einschätzung zu den Vorwürfen abgeben. Anschließend entscheidet die Richterin über mögliche Konsequenzen und Forderungen.

APA/Red.