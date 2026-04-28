50 Jahre Mucha Verlag – Das Fest

Über 200 Gäste, darunter die Spitzen der Medienbranche, Österreichs Top-Marketer, namenhafte Unternehmer und eine Vielzahl von Prominenten feierten gestern Abend im Naturhistorischen Museum das 50-jährige Bestehen unseres Verlages. Das Dankeschön an die Branche von Christian W. Mucha wurde von einer Laserinszenierung vom Dach des Kunsthistorischen Museum, mit der die gesamte Fassade des Naturhistorischen Museums zur visuellen Bühne wurde, gekrönt. Mehr darüber demnächst auf diesen Seiten. Ein Danke an Alle, die dieses Event unterstützt, möglich gemacht und durch ihre Mitwirkung geadelt haben.

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MGMedien-Redaktion