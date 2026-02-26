KI in der Standortanalyse

Die Unternehmen WIGeoGIS und OmegaLambdaTec (OLT) arbeiten gemeinsam im Forschungsprojekt „LocationAI“ an der Weiterentwicklung von datengetriebenen Standortanalysen durch multimodale KI-Modelle und prompt-basierte Softwaremodule. Ziel ist die Verbesserung der Standortplanung mithilfe neuer KI-Methoden.

Im Projekt sind 18 Fachleute beider Firmen beteiligt. Die Kombination aus leistungsfähigen KI-Modellen und der Geomarketing-Expertise von WIGeoGIS soll räumliche Zusammenhänge in Unternehmensdaten automatisiert erkennen und künftig auch erklären können.

Das Vorhaben wird vom Freistaat Bayern im Rahmen des Bayerischen Verbundforschungsprogramms (BayVFP) – Digitalisierung gefördert und läuft bis April 2028.

Im Fokus stehen die Entwicklung neuartiger KI-gestützter Analyseverfahren, neuer Geodatenkonzepte und prompt-basierter Softwaresteuerungen. Damit sollen Standort- und Marktpotenziale präziser prognostiziert und verborgene Muster in komplexen Daten sichtbar gemacht werden. Zudem wird erforscht, wie solche Analysen zur Reduktion von Leerständen in Einkaufsstraßen beitragen können.

Die Ergebnisse sollen branchenübergreifend Nutzen bringen, insbesondere im Handel, bei Franchise-Unternehmen, in der Industrie mit Händlernetzen, im Banken- und Versicherungssektor sowie in kommunalen Verwaltungen.

APA/Red.