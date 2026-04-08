KI entdeckt Sicherheitslücken
Einzeiler: Neues KI-Modell findet massenhaft Schwachstellen, bleibt aber aus Sicherheitsgründen geheim.
08.04.2026 9:47red04
Einzeiler: Neues KI-Modell findet massenhaft Schwachstellen, bleibt aber aus Sicherheitsgründen geheim.
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