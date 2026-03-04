KI-Agenten prägen bald deutschen E-Commerce

Laut der Studie „The agentic AI revolution in retail – From vision to processreality“ von Strategy&, der Strategieberatung von PwC, könnten KI-Agenten in Europa bis 2030 autonom Einkäufe im Wert von bis zu 109 Mrd. Euro abwickeln. In Deutschland würde dieses neue Marktsegment bis zu 17 Mrd. Euro Umsatz ausmachen und etwa 15 % des E-Commerce ausmachen.

Die Studie betont die Geschwindigkeit der Transformation: Agentic AI verbreitet sich viermal schneller als der klassische E-Commerce. Autonome KI-Agenten übernehmen Aufgaben von der Kundenkommunikation bis zur Beschaffung und könnten die operativen Kosten im Kundenservice bis 2029 um bis zu 30 % senken.

Dr. Matthias Schlemmer, Studienautor, erläutert: Unternehmen müssen ihre Wertschöpfung auf agentische KI ausrichten. Mensch-KI-Teams werden zum Standard, neue Rollen und Kompetenzen sind erforderlich, und eine moderne, vernetzte Datenarchitektur ist entscheidend, damit Agenten systemübergreifend in Echtzeit Entscheidungen treffen können.

