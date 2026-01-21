Kaulitz-Zwillinge trauen sich „Wetten, dass..?“ zu

Nach drei Jahren Pause kehrt eines der größten deutschen Fernsehformate zurück. Am Samstag, 5. Dezember 2026, meldet sich Wetten, dass..? im ZDF zurück – mit einer Personalentscheidung, die Signalwirkung hat. Erstmals stehen Bill Kaulitz und Tom Kaulitz gemeinsam als Moderationsduo auf der berühmten Show-Couch. Austragungsort ist Halle (Saale).

Ein Experiment mit Ansage

Für das ZDF ist die Wahl der Kaulitz-Zwillinge ein gefinkelter Casting-Coup. Programmdirektorin Nadine Bilke spricht von einem Format, das „Entertainment für ganze Generationen geprägt“ habe – und dessen Anziehungskraft weiterhin ungebrochen sei. Die Verpflichtung von Bill und Tom Kaulitz soll genau hier ansetzen: bei einem Publikum, das klassische Samstagabendunterhaltung kennt, aber ebenso in digitalen Welten zuhause ist.

Die Brüder selbst betonen den Bruch mit Erwartungshaltungen. Bill Kaulitz spricht offen davon, „Unruhe stiften“ zu wollen – nicht als Provokation, sondern als bewussten Impuls, das traditionsreiche Format neu aufzuladen. Tom Kaulitz wiederum verweist auf den Ausnahmezustand: Live-Fernsehen zur besten Sendezeit, ohne Sicherheitsnetz, in einer Show, die bereits lief, bevor sie geboren wurden.

Rückendeckung vom Erfinder

Auch Frank Elstner, der „Wetten, dass..?“ 1981 erfand und sechs Jahre lang moderierte, begrüßt die Entscheidung. In einer Medienlandschaft, die von TikTok, YouTube und Streaming dominiert werde, brauche es mutige, kreative Lösungen, um den Samstagabend neu aufzuladen. Die Wahl der Kaulitz-Brüder sei genau ein solcher Akzent.

Für den Erfinder des Formats ist die Fortsetzung so oder so ein Gewinn.

Ein Format mit Geschichte und Zahlen

Seit der Erstausstrahlung am 14. Februar 1981 wurde „Wetten, dass..?“ 218-mal ausgestrahlt. 1.030 Wetten, mehr als 1.250 Wettpaten sowie 863 Musik-Acts prägen die Bilanz. Moderiert wurde die Show bislang von Frank Elstner, Thomas Gottschalk, Wolfgang Lippert und Markus Lanz. Pro Ausgabe gingen zuletzt rund 10.000 Kartenanfragen ein – ein Wert, den andere Shows seit Jahren nicht mehr erreichen.

Produziert wird das Comeback erneut als Gemeinschaftsprojekt von ZDF, ORF und SRF. Wettvorschläge können bereits eingereicht werden.

Ob die Kaulitz-Zwillinge dem Mythos Wetten, dass..? tatsächlich neues Leben einhauchen, wird sich im Winter 2026 zeigen. Sicher ist nur: Der Samstagabend bekommt ein Comeback – und diesmal einen deutlich anderen Tonfall.

Am Ende bleibt dennoch Skepsis. Bill Kaulitz und Tom Kaulitz sind Pop-Ikonen, medienerfahren, schlagfertig und souverän im eigenen Kosmos. Doch „Wetten, dass..?“ ist kein Podcast, kein Talkformat und keine ironische Selbstinszenierung, sondern ein streng gebautes Fernsehritual mit eigener Dramaturgie. Ob die beiden diese Rolle auch am anderen Ende der Gäste-Couch tragen können, bleibt offen.

