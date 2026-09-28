Kartellamt gibt Übernahme des Zeitverlags frei

Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck kann die alleinige Kontrolle über den Zeitverlag übernehmen. Das deutsche Bundeskartellamt hat die Übernahme der bislang von der Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH gehaltenen 50-prozentigen Beteiligung freigegeben. Wettbewerbliche Bedenken sieht die Behörde nicht. Zum 1. Jänner 2027 soll Dieter von Holtzbrinck aus dem Verlag aussteigen. Damit hält die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck künftig wieder 100 Prozent am Zeitverlag. Beide Unternehmen waren bisher jeweils zur Hälfte beteiligt.

Kartellamt sieht keine Wettbewerbsprobleme

Kartellamtspräsident Andreas Mundt bezeichnete das Vorhaben als wettbewerblich unbedenklich. Holtzbrinck sei bereits seit vielen Jahren am Zeitverlag beteiligt und verfüge über keine weiteren Aktivitäten im Bereich der überregionalen Tages- oder Wochenzeitungen. Zum Zeitverlag gehören neben der Wochenzeitung Die Zeit unter anderem die Magazine Zeit Campus, Zeit Wissen und Zeit Leo. Der Verlag ist seit 1996 Teil der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck. 2009 übernahm die Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH die Hälfte der Anteile.

Verantwortung wieder in einer Hand

Den geplanten Eigentümerwechsel hatten die beiden Unternehmen bereits im Juni angekündigt. Die unternehmerische Verantwortung bei der „Zeit“ solle künftig wieder in einer Hand gebündelt werden. Am strategischen Kurs und an den organisatorischen Strukturen der Verlagsgruppe solle sich dadurch nichts ändern. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Zur Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH gehören unter anderem das Handelsblatt und die Berliner Tagesspiegel-Gruppe. Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck ist daneben unter anderem in den Bereichen Publikumsverlage, Wissenschaft, digitale Medien sowie Lern- und Lehrmaterialien tätig.

(APA/red)