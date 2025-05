Kann JJ den Song Contest gewinnen?

Am Donnerstagabend geht es für Österreichs ESC-Hoffnung JJ auf die große Bühne: Mit Startnummer 6 tritt der klassisch ausgebildete Sänger beim zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2025 an – live ab 21.00 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON. Die Chancen auf einen Finaleinzug stehen gut.

Ein Song zwischen Pop und Pathos

„Wasted Love“ – so der Titel von JJs Wettbewerbsbeitrag – ist eine dramatisch inszenierte Midtempo-Ballade mit orchestralen Momenten, getragen von seiner klaren, klassisch geschulten Stimme. Eine Stimme, die man eher in einem Puccini-Arienabend als auf der ESC-Bühne erwarten würde – und genau das macht den Reiz aus. Emotional, präzise und mit Pathos, aber ohne Kitsch: Das ist JJs Rezept, um Europa zu berühren und zu verführen. Wer genau hinhört, findet sogar Referenzen an seine große Heldin – Conchita Wurst.

Conchita als Schatten und Licht

Die ESC-Siegerin von 2014 ist bei Proben und Presseterminen stets an seiner Seite. Conchita fungiert nicht nur als Mentorin, sondern auch als Identifikationsfigur in Sachen Bühnenpräsenz. Gemeinsam zeigen sie: Der Song Contest ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch ein kulturelles Statement.

Dass JJ dabei souverän zwischen Glamour und Gesangskunst balanciert, ist kein Zufall. Seine Lehrmeisterin hat ihn in die wichtigen ESC-Kreise eingeführt.

Er kennt die klassische Bühne, den Backstagebereich ebenso wie die umliegende Popkultur und passt damit perfekt zur Marke Eurovision, die ebenso divers wie anspruchsvoll ist.

Darling der Oper

Ob JJ tatsächlich um den Sieg mitsingt, werden die Voting-Ergebnisse zeigen. Dass er das Finale am 17. Mai erreicht, gilt als nahezu sicher – bei den Buchmachern lag Österreich zuletzt unter den besten Zehn. Aber auch ohne Trophäe könnte JJs Karriere einen Sprung machen: Als Publikumsliebling an der Wiener Staatsoper wäre er gesetzt. Darüber hinaus winkt ihm die permanente Aufnahme in die Starfamilie des ORF – egal wie es ausgeht – zumindest ein Jahr lang wird er dort ein und ausgehen.

Das ORF-Programm rund um den ESC

Das zweite ESC-Halbfinale mit JJ steigt am Donnerstag, 15. Mai, ab 21.00 Uhr live in ORF 1. Bereits um 20.15 Uhr startet „Mr. Song Contest proudly presents“ mit Andi Knoll, JJ, Zoë Straub und Cesár Sampson. Im großen Finale am Samstag, 17. Mai, ebenfalls ab 21.00 Uhr, erfahren wir, wie weit JJ tatsächlich kommt.

Begleitet wird der ESC von einer Vielzahl an Sondersendungen in TV, Radio und Online. Bereits am Montag (12. Mai) widmeten sich „Thema“ und der „kulturMontag“ Österreichs ESC-Beitrag, weitere aktuelle Berichte kommen aus Malmö in den „ZIB“-Formaten und der „Zeit im Bild“.

Im Kinderprogramm OKIDOKI, in der Late-Night bei „Stöckl“ oder als musikalischer Stargast bei „Willkommen Österreich“ am 20. Mai – JJ ist längst omnipräsent. Ein klarer Hinweis darauf, dass dieser Auftritt am Eurovision Parkett nicht das letzte Kapitel seiner Medienkarriere ist – alles was fehlt, ist ein Sieg wie Conchita in einst davontrug.

