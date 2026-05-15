Strobl: Fragen um mögliche Bau-Verflechtungen

ORF-Bauchef Pius Strobl steht laut einem Bericht der Kronen Zeitung im Zusammenhang mit einer Baufirma, die sowohl für Projekte des ORF als auch im privaten Umfeld tätig gewesen sein soll. Dabei geht es um die Frage, ob es Überschneidungen zwischen beruflichen Aufträgen und privaten Bauarbeiten gegeben haben könnte.

Mögliche Interessenskonflikte

Strobl ist seit mehreren Jahren für die Bau- und Sanierungsprojekte des ORF am Standort Küniglberg verantwortlich. In dieser Funktion wurden in den vergangenen Jahren umfangreiche Bauvorhaben umgesetzt. Im Mittelpunkt der Diskussion stehen mögliche Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Vergabe von Aufträgen an externe Firmen. Laut Kronen Zeitung wird insbesondere geprüft, in welchem Verhältnis die beteiligten Unternehmen zu Strobl stehen.

Öffentliche Aufmerksamkeit

Strobl stand in der jüngeren Vergangenheit wiederholt im öffentlichen Fokus. Diskutiert wurden dabei unter anderem seine vergleichsweise hohe Vergütung im ORF und seine Pensionsregelungen. Zusätzlich wurde er im Zusammenhang mit internen ORF-Debatten und Personalentscheidungen erwähnt, auch im Umfeld der sogenannten Causa Weißmann.

(red)