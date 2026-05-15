Heribert Prantl Ehrengast beim Concordia Ball

Der Österreichischer Presserat präsentiert den renommierten deutschen Publizisten Heribert Prantl als Ehrengast des Concordia Balls 2026.

Prantl gilt als einer der bekanntesten Journalisten im deutschsprachigen Raum. Der promovierte Jurist war zunächst Richter und Staatsanwalt in Bayern, bevor er zur Süddeutsche Zeitung wechselte. Dort leitete er über viele Jahre die innenpolitische Redaktion sowie später die Meinungsredaktion und war zudem Mitglied der Chefredaktion. Bis heute ist er als Autor und Kolumnist für die Zeitung tätig.

Neben seiner journalistischen Arbeit ist Prantl Honorarprofessor an der Universität Bielefeld und Träger eines Ehrendoktorats der Universität Erlangen-Nürnberg.

Presserat-Geschäftsführer Alexander Warzilek bezeichnete Prantl als einen der renommiertesten Publizisten Deutschlands und betonte dessen besondere Bedeutung für den diesjährigen Concordia Ball.

Im Rahmen seines Besuchs lädt der Presserat am 22. Mai 2026 zudem zu einer Diskussion unter dem Titel „Zur Lage des Journalismus“ in den Presseclub Concordia ein.

APA/Red.