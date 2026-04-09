Journalist Erwin Zankel verstorben

Der frühere Chefredakteur der Kleine Zeitung, Erwin Zankel, ist im Alter von 85 Jahren in Graz verstorben. Das berichtete die Zeitung selbst.

Zankel galt als prägende Persönlichkeit des Blattes und hatte maßgeblichen Anteil an dessen Entwicklung zu einer der erfolgreichsten Regionalzeitungen Österreichs. Während seiner Tätigkeit wurde die „Kleine Zeitung“ zur zweitgrößten Kaufzeitung des Landes ausgebaut.

Seine journalistische Laufbahn begann 1965 bei der Zeitung, wo er vor allem über innenpolitische sowie wirtschaftliche Themen schrieb. Später übernahm er leitende Funktionen, zunächst als Ressortchef für Innenpolitik, dann als stellvertretender Chefredakteur. Ab 1998 stand er als Chefredakteur und Verlagsleiter an der Spitze des Mediums, zusätzlich wurde er 1999 Geschäftsführer.

Nach mehr als vier Jahrzehnten im Unternehmen ging Zankel 2006 in den Ruhestand, blieb dem Journalismus jedoch weiterhin verbunden und veröffentlichte gelegentlich Kolumnen. Für sein Lebenswerk wurde er 2020 als Journalist des Jahres ausgezeichnet.

APA/Red.