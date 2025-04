Jetzt Summit beschäftigt sich mit Digital Marketing

Am 26. und 27. März 2025 fand der Jetzt Summit in Wien statt. Das Event konzentrierte sich auf die neuesten Entwicklungen und Best Practices im Digital Marketing, Digital Advertising, Digital Media, Digital Publishing und Digital Commerce.

Tage der Weiterbildung

450 Fachleute aus Agenturen, werbetreibenden Unternehmen, Medienhäusern und AdTech-Dienstleistern kamen im Hotel Courtyard by Marriott zusammen, um von 60 internationalen Experten zu lernen und sich auszutauschen. Das Ziel der zweitägigen Veranstaltung war es, den Teilnehmern praxisnahes Wissen zu vermitteln und die Digital Marketing-Kompetenz in Österreich zu stärken. Gleichzeitig wurden aktuelle Trends im digitalen Business beleuchtet und Möglichkeiten zur Vernetzung geschaffen. Der Jetzt Summit wurde von der Kommunikationsagentur Momentum Wien konzipiert. Gründer Maximilian Mondel und Bernd Platzer fassten zusammen, dass die Veranstaltung ein erfolgreiches Get-Together der Digital Marketing Community war, wie auch schon in den Vorjahren.

Intensives Programm

Bei der Opening Keynote rief Amir Kassaei, einer der weltweit renommiertesten Werbeexperten, die Teilnehmer zu einem Umdenken auf und betonte die Veränderungen in der Werbebranche. Weitere Keynotes hielten Norbert Henning zu den Auswirkungen von Gaming, Virtual Reality und KI auf die Werbung sowie Michael Frank, der die Rolle von KI in der Prozessautomatisierung im Marketing beleuchtete. Am zweiten Konferenztag folgte eine Keynote von Kurt Fabian, der die enorme Bedeutung von Marken in der digitalen Welt thematisierte. In mehreren Podiumsdiskussionen nahmen Experten die drängendsten Themen der Branche unter die Lupe. Diskussionen zu Themen wie der Zukunft des Digital Marketings, nachhaltigem Digital Marketing und der Rolle sozialer Medien standen im Mittelpunkt. Die Teilnehmer sollten so wertvolle Einblicke in die aktuellen Herausforderungen und Chancen des Marktes gewinnen.

(PA/red)