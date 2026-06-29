Innenpolitik-Journalist Andreas Koller gestorben

Der langjährige Politikchef und stellvertretende Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, Andreas Koller, ist im Alter von 65 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Als Präsident des Presseclubs Concordia und einer der profiliertesten Innenpolitikjournalisten Österreichs setzte er sich über Jahrzehnte für unabhängigen Qualitätsjournalismus, Pressefreiheit und den Rechtsstaat ein.

Koller begann seine journalistische Laufbahn bei der Presse und wechselte 1988 zu den Salzburger Nachrichten, wo er zahlreiche Führungspositionen übernahm. Auch nach seiner Pensionierung blieb er dem Medium als Chefkommentator für Innenpolitik verbunden und war regelmäßig als politischer Analyst im ORF präsent.

Wegbegleiter beschrieben ihn als sachlich, unparteiisch und unbestechlich. Seine fachliche Kompetenz, sein respektvoller Umgangston und seine Bereitschaft, junge Journalistinnen und Journalisten zu unterstützen, machten ihn zu einer geschätzten Persönlichkeit in der österreichischen Medienlandschaft.

Für seine journalistische Arbeit erhielt Andreas Koller zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Kurt-Vorhofer-Preis, den René-Marcic-Preis und den Österreichischen Verfassungspreis. Mit seinem Tod verliert Österreich einen der bedeutendsten politischen Journalisten des Landes.

APA/Red.