Ikea ruft zur Rebellion

Die Idee: Tradition über Bord zu werfen und auch einmal im eigenen Heim neue Dinge auszuprobieren. Demgemäß läuft die Kampagne international auch unter dem Motto Do try this at Home. Für Österreich interpretierte man dies mit Sei rebellisch, auch beim Preis.

Denn: Um die Selbstverwirklichung im Eigenheim auch umsetzen zu können, unterstützt Ikea nicht nur mit Möbel, sondern auch beim Preis, so die Botschaft. „Unseren Kund:innen zu einem besseren Alltag zu verhelfen, ist der Kern unserer Marke. Mit unserer jüngsten Kampagne wollen wir nicht nur den großen Schritt der Preissenkung bei Tausenden von Produkten in unserem Sortiment vermitteln, sondern auch unsere Kund:innen dazu inspirieren, in ihrem eigenen Zuhause zu rebellieren und das Beste aus jedem Moment zu machen“, erklärt John Oakley, Country Marketing Manager bei Ikea Österreich.

Konzipiert wurde die Kampagne von McCann Spanien. zu sehen sein wird sie ab Anfang März in TV, Online, digitale & traditionelle Außenwerbung, Social Media und im Kino. Einen ersten Eindruck vermittelt der internationale Spot. Die angegebenen Preise beziehen sich nicht auf Österreich: