IBM entwickelt neue Chiptechnologie

IBM hat eine neue Chiptechnologie vorgestellt, die künftig deutlich leistungsfähigere und energieeffizientere Halbleiter ermöglichen soll. Das Unternehmen arbeitet an einer Architektur im Bereich von 0,7 Nanometern, wodurch nahezu 100 Milliarden Transistoren auf einem einzigen Chip Platz finden könnten.

Die neue Technik namens “Nanostack” setzt auf übereinander gestapelte Transistorschichten. Laut IBM soll dies im Vergleich zur bisherigen Chiparchitektur bis zu 50 Prozent mehr Rechenleistung oder eine um bis zu 70 Prozent höhere Energieeffizienz ermöglichen. Damit reagiert der Konzern auf den steigenden Bedarf an leistungsfähigen Chips, etwa für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz.

Bis zur Serienproduktion wird es jedoch noch dauern. IBM rechnet damit, dass die neue Technologie frühestens innerhalb der nächsten fünf Jahre marktreif sein könnte.

APA/Red.