IAA wählt neue Präsidentin und Vorstand

Die International Advertising Association ist mehr als ein Branchenverein. Seit Jahrzehnten positioniert sie sich als internationales Netzwerk an der Schnittstelle von Marken, Agenturen, Medien, Technologie und Ausbildung. Ihr Anspruch: Orientierung geben in einem Feld, das sich technologisch, regulatorisch und gesellschaftlich permanent verändert. In Österreich fungiert das IAA Austrian Chapter als zentrale Dialogplattform der MarCom-Branche.

Die IAA bietet einen Rahmen, in dem Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlichster Marktrollen regelmäßig zusammenkommen – auch dort, wo sich im operativen Alltag Wettbewerbsverhältnisse ergeben. Innerhalb des Vereins steht weniger die Konkurrenz im Vordergrund als das gemeinsame Verständnis für die Branche als Ganzes.

Neue Präsidentin für zwei Jahre

Im Rahmen der Generalversammlung am Dienstag, 21. Jänner 2026, stellte das IAA Austrian Chapter die personellen Weichen für die kommende Funktionsperiode. Zur neuen Präsidentin gewählt wurde Yvonne Haider-Lenz, Leiterin Marketing, Unternehmenskommunikation & Innovation bei Vöslauer.

Haider-Lenz folgt auf Sebastian Bayer, unter dessen Präsidentschaft die IAA über vier Jahre hinweg unter dem Leitmotiv „Generation Talent“ strategisch geschärft wurde. Die neue Präsidentin übernimmt die Funktion für die kommenden zwei Jahre.

Kontinuität und Weiterentwicklung

In ihrer Antrittsrede betonte Haider-Lenz den Anspruch der IAA, „Dialog, Qualität und Verantwortung“ in den Mittelpunkt zu stellen. Gerade angesichts tiefgreifender Umbrüche – von KI über Medienwandel bis hin zu veränderten Erwartungshaltungen an Marken – wolle sie die IAA als Orientierungs- und Dialogplattform weiterentwickeln.

Inhaltliche Schwerpunkte ihrer Präsidentschaft sind unter anderem:

wirkungsvolle Markenführung

verantwortungsvolle Kommunikation

technologische Entwicklungen

die Sicherung und Weiterentwicklung von Qualitätsstandards

eine verbesserte Mitglieder-Experience, inklusive eines digitalen Mitglieder-Hubs

Auch die von der IAA initiierte Quality Pitch Charta bleibt auf der Agenda. Sie habe Standards gesetzt, müsse aber laufend überprüft und weiterentwickelt werden, so Haider-Lenz.

Neuer Vorstand, breite Aufstellung

Mit der Präsidentin nahm auch ein neu bestellter Vorstand seine Arbeit auf. Das Präsidium setzt sich wie folgt zusammen:

Yvonne Haider-Lenz (Vöslauer) – Präsidentin

(Vöslauer) – Präsidentin Verena Kehr (House of Communication) – Vizepräsidentin und Schatzmeisterin

(House of Communication) – Vizepräsidentin und Schatzmeisterin Bettina Schuckert (Gewista) – Vizepräsidentin

(Gewista) – Vizepräsidentin Reka Vass (McDonalds) – Vizepräsidentin

Der Vorstand umfasst – in alphabetischer Reihenfolge – Persönlichkeiten aus Medien, Agenturen, Unternehmen und Technologie:

Martin Biedermann (ORF), Oliver Böhm (ORF Enterprise), Beatrice Cox-Riesenfelder (Airportmedia), Martin Distl (WPP Media Group), Martin Eicher (Ottakringer Brauerei), Peter Hörlezeder (Hellowerbeagentur), Peter Hrubi (Google), Marc Kobza (Kobza Collective), Daniel Odaro, René Pichler (Aandrs), Florian Schleicher (Future Strategies), Sandra Stichauner (Österreich Werbung) sowie Georg Wenger-Rami (oekostrom).

Vorsitzende des Advisory Boards ist Karin Seywald-Czihak; als Rechnungsprüfer fungieren Peter Lammerhuber und Gerhard Ganzger.

Marketer des Jahres 2025

Im Anschluss an die Generalversammlung lud das Chapter zum traditionellen Neujahrscocktail – diesmal in der Cupra City Garage in der Wiener Innenstadt. Höhepunkt des Abends war die Auszeichnung Marketer des Jahres 2025.

Geehrt wurde Andreas Cieslar, Marketingleiter der DONAU Versicherung. Cieslar blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in Marketing und Branding zurück und gilt als profilierte Persönlichkeit der heimischen Marketinglandschaft.

Nominiert waren zudem Charlotte Braunstorfer (Tchibo Österreich), Lukas Grubauer (waterdrop®), Karin Strobl (Energie AG), Petra Walter (Zentrale Raiffeisenwerbung) und Michael Weinländer (Barilla Austria).

Die Nominierung erfolgte unter dem Vorsitz von Beatrice Cox-Riesenfelder durch das IAA Advisory Board; die finale Entscheidung trafen die IAA-Mitglieder sowie die IAA Young Professionals per anonymem Voting.

IAA als Schnittstelle

Was Haider-Lenz an ihrer neuen Rolle besonders reizt, ist die Funktion der IAA als einer der wenigen Orte, an dem Unternehmen, Agenturen, Medien und weitere Akteure gemeinsam Verantwortung übernehmen. Diese Vielfalt, gepaart mit internationaler Vernetzung und Qualitätsanspruch, wolle sie weiter stärken – auch durch stärkere Einbindung des Austrian Chapter in das globale IAA-Netzwerk.

(PA/red)