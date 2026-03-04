Homeoffice bleibt etabliert – kein Trend zur Abschaffung

Laut dem Institut für Höhere Studien (IHS)-Ökonomen Eduard Storm gibt es im deutschsprachigen Raum keinen merkbaren Trend zur Abschaffung von Homeoffice. Für einen Forschungsartikel analysierte Storm rund 11 Millionen Stellenanzeigen in Deutschland von 2017 bis 2024. Nach der Corona-Pandemie habe sich der Anteil der Inserate mit Homeoffice-Möglichkeit bei etwa 20–25 % eingependelt, ein Wert, der auch für 2025 und 2026 erwartet wird.

Homeoffice ist besonders in IT-, Management- und Büroberufen verbreitet. In Österreich gilt seit Jänner 2025 ein neues Telearbeitsgesetz, das ortsungebundenes Arbeiten formal absichert. Laut Storm deutet die Kombination aus hybrider Arbeitsform und gesetzlicher Regelung auf einen langfristigen strukturellen Wandel hin, bei dem interaktive Kompetenzen eine zentrale Rolle in modernen Arbeitsorganisationen spielen.

APA/Red.