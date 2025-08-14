Hall of Fame ehrt Live-Marketing-Größen

Am 09.09.2025 lädt das event marketing board austria (emba) gemeinsam mit der Stadt Wien zur neunten „Austrian Event Hall of Fame“. Beim Galaabend im Palais Ferstel werden drei Persönlichkeiten ausgezeichnet, die das heimische Live-Marketing nachhaltig geprägt haben. Rund 250 Gäste, darunter Helga Rabl-Stadler, Franz Fischler und WKÖ-Vizepräsidentin Martha Schultz, werden erwartet.

Auszeichnung mit Tradition

Seit 2015 holt die „Austrian Event Hall of Fame“ Vordenkerinnen und Vordenker aus Kultur, Sport, Wirtschaft, Politik und Agentur in die Ruhmeshalle der Branche. Zu den bisherigen 30 Preisträgern zählen u. a. André Heller, Lotte Tobisch, Helmut Zilk und Hannes Jagerhofer. Die diesjährigen Geehrten werden von Laudatoren wie Helga Rabl-Stadler und Wolfgang Peterlik vorgestellt.

Branchenspiegel im Palais Ferstel

emba-Chairman David Strolz verweist auf die wirtschaftliche Bedeutung der Eventbranche, die jährlich rund neun Milliarden Euro Wertschöpfung bringt. Die Gala im historischen Innenstadtpalais versteht sich auch als Schaufenster für den Wandel und die Innovationskraft der Veranstaltungswirtschaft. Viele frühere Laureaten werden an Ehrentischen vertreten sein.

Termin: 9. September 2025, Palais Ferstel, Wien.

Weitere Infos: event-hall-of-fame.at

