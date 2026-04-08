Griechenland plant Social-Media-Verbot
Ab 2027 sollen Minderjährige unter 15 Jahren keinen Zugang mehr zu sozialen Medien erhalten.
08.04.2026 11:20red04
Ab 2027 sollen Minderjährige unter 15 Jahren keinen Zugang mehr zu sozialen Medien erhalten.
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