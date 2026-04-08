Griechenland plant Social-Media-Verbot

Griechenland will Kinder unter 15 Jahren künftig vom Zugang zu Social-Media-Plattformen ausschließen. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis kündigte an, dass ein entsprechendes Gesetz ab dem 1. Januar 2027 in Kraft treten soll. Ziel sei, junge Menschen besser vor negativen Effekten digitaler Plattformen zu schützen.

Mitsotakis kritisierte das süchtig machende Design vieler Dienste und betonte, dass Kinder und Jugendliche dadurch besonders verwundbar seien. Gleichzeitig appellierte er an Jugendliche, die Maßnahme nicht nur als Einschränkung zu sehen, sondern als Schutz.

Der Premier forderte zudem einen einheitlichen EU-weiten Rahmen, da nationale Regeln allein nicht ausreichen würden, und hofft, dass auch andere Mitgliedsstaaten diesem Vorstoß folgen.