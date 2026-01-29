Google bündelt Führung für Österreich und Schweiz

Beim US-Internetkonzern Google werden die Führungspositionen für Österreich und die Schweiz zusammengelegt. Die bisherige Country Directorin von Google Österreich, Maimuna Mosser, übt ihre Funktion nur noch bis Ende März aus und verlässt das Unternehmen. Mosser war erst im März 2024 zu Google gewechselt. Zuvor war sie in leitenden Funktionen bei Ikea Austria tätig.

Künftig übernimmt Christine Antlanger-Winter die Verantwortung für beide Länder. Antlanger-Winter war zuvor Country Director von Google Österreich und leitet seit einiger Zeit als Regionaldirektorin die Alpenregion. Sie wird die Geschäfte von Zürich aus führen. Mosser soll den Übergang zur neuen Cluster-Struktur noch begleiten.

Antlanger-Winter studierte Medientechnik und Mediendesign an der FH Hagenberg und begann ihre berufliche Laufbahn in der Mediaagentur Mindshare, wo sie unter anderem den Aufbau der Digital-Market-Unit verantwortete. 2018 wechselte sie als Country Director zu Google Austria. Mit der Bündelung der Führungsstruktur übernimmt sie nun zusätzlich zur Geschäftsleitung in der Schweiz auch das Kerngeschäft für die Region Schweiz/Österreich.

