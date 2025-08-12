Golden Drum Festival: Deadline rückt näher

Das Golden Drum Festival, eines der renommiertesten Werbe- und Kreativfestivals Europas, lädt Agenturen, Werbetreibende und Medienhäuser ein, ihre besten Arbeiten einzureichen. Die Veranstaltung findet vom 13. bis 14. Oktober 2025 im Grand Hotel Bernardin in Portorož, Slowenien, statt. Teilnahmeberechtigt sind 42 Länder – darunter auch Österreich.

Die sechs Wettbewerbskategorien umfassen:

One-Channel Drum

Omni-Channel Drum

Craft Drum

Creative Media Excellence

Creative Business Excellence

„All Juries“-Bereich mit Spezialkategorien wie Genius Loci / Local Spirit, Game Changer und Social Good.

Neuerungen und Kooperationen

In diesem Jahr gibt es einige Änderungen:

AI-Disclaimer-Pflicht : Offene Angabe, ob und wie KI genutzt wurde.

: Offene Angabe, ob und wie KI genutzt wurde. Cultural Context : Diese Frage gilt nun in allen Kategorien.

: Diese Frage gilt nun in allen Kategorien. Kooperationen: Mit thenetworkone (automatische Qualifikation unabhängiger Agenturen für die Indie Awards) und Little Black Book (kostenlose Teilnahme der Gewinner:innen an den Immortal Awards).

Frühbucher:innen profitieren von reduzierten Gebühren – Super Early Bird bis 25. April, Early Bird bis 27. Juni. Der reguläre Einsendeschluss ist 22. August 2025, 23:59 CET.

Chancen für Österreichs Agenturen

Das Festival bietet heimischen Kreativen die Gelegenheit, ihre Arbeiten international zu präsentieren. Neben den Auszeichnungen locken zusätzliche Plattformen wie die Indie Awards oder die Immortal Awards, die für noch mehr Sichtbarkeit sorgen. Besonders gefragt sind Arbeiten mit lokalem Bezug, starkem kulturellen Kontext und innovativen Ideen.

Christian Hellinger, Präsident des Creativ Club Austria (CCA), wurde als Juror für das renommierte Golden Drum International Festival of Creativity 2025 ausgewählt.

Wer Österreichs Kreativität international sichtbar machen will, sollte die verbleibende Zeit bis zur Deadline nutzen. Das Golden Drum Festival ist nicht nur eine Bühne für Auszeichnungen, sondern auch ein Sprungbrett für globale Aufmerksamkeit.

Infos: goldendrum.com

(red)