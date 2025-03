Christian Hellinger als Juror beim Golden Drum Festival

Christian Hellinger, Präsident des Creativ Club Austria (CCA), wurde als Juror für das renommierte Golden Drum International Festival of Creativity 2025 ausgewählt. Hellinger wird in der „One-Channel Drum“-Jury tätig sein, die herausragende Werbemaßnahmen auf einem einzelnen Kommunikationskanal würdigt. Die Kategorie bewertet insbesondere Kampagnen, die auf TV, Print, Digital, Social Media oder Outdoor besonders effektiv umgesetzt wurden.

Einflussreiche Plattform für kreative Exzellenz

Das Golden Drum Festival ist eines der wichtigsten Events der internationalen Kreativszene und findet vom 13. bis 14. Oktober 2025 in Portorož, Slowenien, statt. Es zieht führende Experten aus der ganzen Welt an, die in mehreren Jurys die besten Arbeiten auszeichnen. Gemeinsam mit internationalen Kollegen wird Hellinger die Arbeiten aus über 40 Ländern bewerten. Die Veranstaltung bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, innovative Kommunikationsansätze zu entdecken und den internationalen Austausch in der Werbebranche zu fördern.

Ein kreativer Visionär

Christian Hellinger ist Managing Partner und Chief Creative Officer bei Wien Nord Serviceplan. Seit 2012 hat er sich als kreative Führungspersönlichkeit etabliert und das Unternehmen 2024 als Österreichs erfolgreichste Agentur beim ADC*E ausgezeichnet. Als Präsident des Creativ Club Austria setzt er sich für die Förderung der heimischen Kreativbranche ein und möchte deren Präsenz auf internationaler Bühne stärken.

Ein Blick in die Zukunft

Das Golden Drum Festival ist nicht nur ein Wettbewerb, sondern auch ein Treffpunkt für die besten Köpfe der Branche. Mit der Möglichkeit, innovative Ideen und kreative Lösungsansätze aus verschiedenen Kulturen zu entdecken, stellt es eine wertvolle Plattform für die Weiterentwicklung der globalen Kreativszene dar. Einreichungen für das Festival 2025 sind bereits möglich, die Deadline für die Einsendungen ist der 22. August 2025.

